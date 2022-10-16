Песков об СВО — вмешательство НАТО все усложняет

НАТО «де-факто влезла в украинский конфликт», военная операция на Украине будет доведена до конца. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 октября.

«НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши цели и полагания, то есть операция продолжается и она будет доведена до конца», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля также отметил, что из-за помощи Украине со стороны НАТО потребуется «внутренняя экономическая и иная мобилизация». «Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка»,— добавил он.