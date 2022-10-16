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    COVID-19

    Коронавирусный «Спутник» стал самым продаваемым препаратом в российской истории — в РФПИ раскрыли доход

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    Объем продаж коронавирусной вакцины «Спутник V» в зарубежные страны превысил 1,3 млрд долларов — это самый экспортируемый препарат за всю историю России.

    «Безусловно, «Спутник» стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России. РФПИ создал такую виртуальную фармкомпанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт «Спутник» более чем на $1,3 млрд», — заявил в эфире «России 24» гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.

    Экспортный потенциал «Спутника» быстро оценили. Почему в Петербурге вакцины вначале было в несколько раз меньше, чем в одной поставке в Аргентину, — читайте в материале «Фонтанки».

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