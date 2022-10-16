Белгород после обстрела: губернатор показал фото

Число пострадавших от обстрела в Белгороде выросло до трех человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как рассказал Гладков в своём Telegram-канале, 16 октября в больницу доставили двоих мужчин с осколочными ранениями. Еще одной пострадавшей женщине оказали амбулаторную помощь.
По словам губернатора, на обстрелянной улице незначительные повреждения домов, заборов и машин. Администрация Белгорода оценит ущерб, сделает замеры окон и начнет восстановительные работы.
Как писала «Фонтанка», в Белгороде утром слышали взрывы, работала система ПВО. РИА Новости сообщали минимум о 16 ракетах.