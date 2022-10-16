    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, южн

    762мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.06eur62.47

    Боевые действия на Украине

    Белгород после обстрела: губернатор показал фото

    5923
    3 комментария

    Число пострадавших от обстрела в Белгороде выросло до трех человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как рассказал Гладков в своём Telegram-канале, 16 октября в больницу доставили двоих мужчин с осколочными ранениями. Еще одной пострадавшей женщине оказали амбулаторную помощь.

    По словам губернатора, на обстрелянной улице незначительные повреждения домов, заборов и машин. Администрация Белгорода оценит ущерб, сделает замеры окон и начнет восстановительные работы.

    Как писала «Фонтанка», в Белгороде утром слышали взрывы, работала система ПВО. РИА Новости сообщали минимум о 16 ракетах.

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close