Губернатор: В Белгороде обстрел, двое ранены

В Белгороде и прилегающем районе произошёл обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
О ситуации Гладков рассказал 16 октября в своём Telegram-канале, по предварительным данным, ранены минимум двое. Он лично объезжает территорию Белгородского района.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, около 11:00 над городом сработала система противовоздушной обороны, прозвучали 16 взрывов, при этом в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин.
Накануне в Белгородской области на полигоне погибли 11 добровольцев и ранены еще 15. Стрелять начали двое мужчин из стран СНГ, предположительно из Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве, хотя Минобороны и Гладков назвали расстрел террористическим актом.