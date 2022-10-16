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    Боевые действия на Украине

    Губернатор: В Белгороде обстрел, двое ранены

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    В Белгороде и прилегающем районе произошёл обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    О ситуации Гладков рассказал 16 октября в своём Telegram-канале, по предварительным данным, ранены минимум двое. Он лично объезжает территорию Белгородского района.

    Как уточняет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, около 11:00 над городом сработала система противовоздушной обороны, прозвучали 16 взрывов, при этом в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин.

    Накануне в Белгородской области на полигоне погибли 11 добровольцев и ранены еще 15. Стрелять начали двое мужчин из стран СНГ, предположительно из Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве, хотя Минобороны и Гладков назвали расстрел террористическим актом.

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