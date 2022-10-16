Ковид исчезает: в Петербурге минимум заражений за несколько месяцев

Число заражений коронавирусом в Петербурге снизилось до минимума с лета. По данным на 16 октября, за сутки зафиксировано всего 726 случаев. Меньше было только в середине июля, сообщили в федеральном оперштабе.

По стране за последние сутки выявлено 12 354 новых случая COVID-19. Госпитализировано 744 человека, на 55,1% меньше по сравнению с 15 октября. В том числе 90 в Петербурге. Подтверждено 94 летальных исхода. Из них 18 в городе на Неве.