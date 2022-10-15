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    В России обнаружили первый вирус гриппа H3N2. Его завезли из Египта

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    Перед новым сезонным эпидемическим подъемом заболеваемости в России выявили первый вирус гриппа типа А (H3N2). Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

    «На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — отметила глава ведомства Анна Попова.

    По ее словам, общая эпидемиологическая обстановка в стране достаточно стабильна. В публикации отмечается, что COVID-19 «вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций» и нарушил сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ. С октября прошлого года по май текущего грипп был более активен в мире, чем в предыдущий сезон, но менее, чем до пандемии. При этом чаще люди заражались вирусами гриппа А, а вирусы гриппа В распространялись меньше.

    Тем временем коронавирус в Петербурге продолжает исчезать. Число заболевших за сутки обновило минимум с лета — всего 951 случай по данным за 13 октября.

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