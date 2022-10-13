В Петербурге продолжает исчезать коронавирус

Число заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге обновило минимум с лета — всего 951 случай за последние сутки, сообщил 13 октября федеральный оперштаб.
В России за минувшие сутки выявлено
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Число заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге обновило минимум с лета — всего 951 случай за последние сутки, сообщил 13 октября федеральный оперштаб.
В России за минувшие сутки выявлено
Накануне в Петербурге было также меньше
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