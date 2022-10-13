В Петербурге продолжает исчезать коронавирус

Число заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге обновило минимум с лета — всего 951 случай за последние сутки, сообщил 13 октября федеральный оперштаб.



В России за минувшие сутки выявлено 15 477 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 1 825 человек (на 0,7 % больше, чем накануне), из них в Петербурге — 123. Подтверждён 101 летальный исход, в том числе 15 в городе на Неве.

