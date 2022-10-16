После аварии на Каменноостровском врачи спасают жизни троим, возбуждено дело

После аварии с мотоциклом на Каменноостровском проспекте отпущены домой из больниц трое пострадавших пешеходов. У них диагностированы ушибы. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 октября.
Ещё трое пострадавших остаются в стационарах. В тяжёлом состоянии находится в детской больнице 16-летний подросток. У него сломаны обе голени. Также врачи оказывают помощь 21-летней пациентке с переломом лобной кости, ушибом правого легкого, переломом костей голени.
пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В тяжелом состоянии в Мариинской больнице находится 52-летний водитель мотоцикла. У него диагностированы травма головы, груди, перелом двух ребер и носа.
За рулём Land Rover находился 38-летний директор компании, специализирующейся на продаже сварочного оборудования. К административной ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекался. Водителя мотоцикла за 2022 год штрафовали 28 раз.
Водитель автомобиля задержан. Как сообщает ГУ МВД региона, возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), водитель внедорожника задержан.
Авария на Каменноостровском проспекте произошла накануне вечером. Land Rover, перестраиваясь из левой полосы в правую, столкнулся с мотоциклом «Хонда». Мотоцикл от удара отлетел на тротуар и сбил пять пешеходов (накануне сообщалось о четырех).