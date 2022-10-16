После аварии на Каменноостровском врачи спасают жизни троим, возбуждено дело

После аварии с мотоциклом на Каменноостровском проспекте отпущены домой из больниц трое пострадавших пешеходов. У них диагностированы ушибы. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 октября.

Ещё трое пострадавших остаются в стационарах. В тяжёлом состоянии находится в детской больнице 16-летний подросток. У него сломаны обе голени. Также врачи оказывают помощь 21-летней пациентке с переломом лобной кости, ушибом правого легкого, переломом костей голени.