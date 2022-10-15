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    После встречи с «Рэндж Ровером» мотоцикл сбил пешеходов. Авария на Каменноостровском попала на видео

    Страшная авария с мотоциклистом на Каменноостровском проспекте попала на видео

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    В аварии с мотоциклом на Каменноостровском проспекте пострадали трое взрослых и двое детей. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 октября.

    «Фонтанка.ру»

    В 17:54 у 26 дома на Каменноостровском проспекте 39-летний водитель «Рэндж Ровера», перестраиваясь из левой полосы в правую, столкнулся с мотоциклом «Хонда». Мотоцикл от удара отлетел на тротуар и сбил четверых пешеходов.

    В результате ДТП госпитализированы в тяжёлом состоянии 21-летняя девушка, 15-летний юноша и 52-летний водитель мотоцикла. В состоянии средней тяжести увезли в больницу 15-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека.

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