Спикер Госдумы Володин подтвердил слова Путина об окончании мобилизации

Частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Это же говорил президент Владимир Путин.

Как написал спикер Госдумы 16 октября в своём Telegram-канале, важно, чтобы мобилизация «прошла в соответствии с федеральными законами, указами Президента РФ, нормативными актами». И «необходимо сделать всё, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей».