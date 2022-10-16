Спикер Госдумы Володин подтвердил слова Путина об окончании мобилизации

Частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Это же говорил президент Владимир Путин.
Как написал спикер Госдумы 16 октября в своём Telegram-канале, важно, чтобы мобилизация «прошла в соответствии с федеральными законами, указами Президента РФ, нормативными актами». И «необходимо сделать всё, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей».
Он признал, что при этом «возникают разные ситуации», и призвал писать в комментариях, если подписчики столкнулись с нарушениями, «сообщения изучаются», «мимо проблем никто проходить не будет».
Путин два дня назад заявил, что частичная мобилизация завершится примерно через две недели. А из планируемых 300 тысяч мобилизованных есть уже 222.