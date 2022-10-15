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    Илон Маск заявил о высочайшем за 60 лет риске ядерной войны

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    Сейчас риск ядерной войны в мире находится на высочайшем уровне за последние 60 лет. Об этом 15 октября заявил предприниматель Илон Маск в соцсетях, передает РБК.


    «Было бы здорово, если бы однажды человечество прекратило целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит всю жизнь на Земле», — написал Маск, комментируя учения сил ядерного сдерживания НАТО, во время которых бомбардировщики В-52 должен должны пролететь на Британией, Бельгией и Северным морем.

    «Но ведь ни один разумный человек не начнет ядерную войну? Проблема этой логики в том, что, если бы имели дело с разумными людьми, никакой войны вообще бы не было», — задается вопросом Илон.

    Также предприниматель добавил, что Россия может уничтожить Европу и США ядерными ударами менее чем за 30 минут.

    Ранее Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX не может продолжать оплачивать работу спутниковой сети Starlink на Украине.

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