Крупный банк Киргизии отказался работать с картами «Мир» попавших под санкции банков

Крупный киргизский банк «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» ряда российских банков. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации 14 октября.
Причиной в банке указали решение партнерского процессингового центра.
Среди российских банков, чьи карты «Мир» перестал обслуживать «Компаньон», названа 21 кредитная организация, в том числе «Сбер», Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, банк «Открытие», Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк. Все эти организации ранее попали в санкционные списки.
Банк «Компаньон» является девятым по объему активов в стране. В Киргизии функционируют 18 его филиалов и 100 сберкасс.
Ранее турецкие государственные банки VakıfBank, Halkbank и Ziraat Bank решили перестать работать с российской системой «Мир».