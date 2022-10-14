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    Крупный банк Киргизии отказался работать с картами «Мир» попавших под санкции банков

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    Крупный киргизский банк «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» ряда российских банков. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации 14 октября.

    Причиной в банке указали решение партнерского процессингового центра.

    Среди российских банков, чьи карты «Мир» перестал обслуживать «Компаньон», названа 21 кредитная организация, в том числе «Сбер», Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, банк «Открытие», Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк. Все эти организации ранее попали в санкционные списки.

    Банк «Компаньон» является девятым по объему активов в стране. В Киргизии функционируют 18 его филиалов и 100 сберкасс.

    Ранее турецкие государственные банки VakıfBank, Halkbank и Ziraat Bank решили перестать работать с российской системой «Мир».

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