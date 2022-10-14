Компания Kismet Capital Group бывшего гендиректора «Мегафона» купит Avito за 151 млрд рублей

Kismet Capital Group уже получила соответствующие разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правительственной Комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

Одна из крупнейших компаний Рунета — сервис объявлений Avito — меняет собственника и продолжит работу как независимая частная российская IT-компания. Компания Kismet Capital Group бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина приобретает 100% сервиса у южноафриканского холдинга Naspers. Сумма сделки составляет 151 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Kismet Capital Group 14 октября.

«Кисмет рассматривает Авито как стратегический актив, который полностью отвечает нашим принципам инвестирования в высокотехнологичных лидеров рынка с потенциалом дальнейшего роста. Авито — это не только выдающийся бизнес с четкой стратегией и профессиональной управленческой командой, но и компания с очень высокой концентрацией таланта и интеллектуального капитала», — прокомментировал сделку основатель Kismet Capital Group Иван Таврин.



Управлять компанией продолжит действующая команда топ-менеджмента Avito во главе с генеральным директором Владимиром Правдивым. «Я рад, что новый акционер обладает большим опытом в нашей индустрии. При этом мы остаемся независимой российской ИТ-компанией и продолжим свое активное развитие. Впереди у нас большая работа по запуску новых продуктов и технологий, усилению наших лидерских позиций и реализации нашей амбициозной стратегии роста», — рассказал он.