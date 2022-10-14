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    Компания Kismet Capital Group бывшего гендиректора «Мегафона» купит Avito за 151 млрд рублей

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    Одна из крупнейших компаний Рунета — сервис объявлений Avito — меняет собственника и продолжит работу как независимая частная российская IT-компания. Компания Kismet Capital Group бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина приобретает 100% сервиса у южноафриканского холдинга Naspers. Сумма сделки составляет 151 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Kismet Capital Group 14 октября.

    Kismet Capital Group уже получила соответствующие разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правительственной Комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

    «Кисмет рассматривает Авито как стратегический актив, который полностью отвечает нашим принципам инвестирования в высокотехнологичных лидеров рынка с потенциалом дальнейшего роста. Авито — это не только выдающийся бизнес с четкой стратегией и профессиональной управленческой командой, но и компания с очень высокой концентрацией таланта и интеллектуального капитала», — прокомментировал сделку основатель Kismet Capital Group Иван Таврин.

    Управлять компанией продолжит действующая команда топ-менеджмента Avito во главе с генеральным директором Владимиром Правдивым. «Я рад, что новый акционер обладает большим опытом в нашей индустрии. При этом мы остаемся независимой российской ИТ-компанией и продолжим свое активное развитие. Впереди у нас большая работа по запуску новых продуктов и технологий, усилению наших лидерских позиций и реализации нашей амбициозной стратегии роста», — рассказал он.

    Kismet Capital Group: инвестиционная группа, основанная в 2016 году Иваном Тавриным, специализирующаяся на инвестициях в ТМТ (технологическом, медиа и телекоммуникационном) секторе, а также имеющая обширный опыт проведения IPO на международных торговых площадках.

    Компания принимала участие в сделках по инвестированию в HeadHunter, Cian и Ozon до их размещения на бирже. Портфель Kismet сегодня включает развлекательный холдинг «Медиа-1» (детский телеканал Disney Channel, музыкальный телеканал «Муз-ТВ» и развлекательный телеканал «Ю»), компании из сегментов цифровой наружной рекламы, радио- и телекоммуникационной инфраструктуры.

    В 2012–2016 годах Иван Таврин являлся генеральным директором компании «МегаФон», организовав ее размещение (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Также Kismet является единственной компанией из России, разместившей три SPAC-компании на американской бирже Nasdaq.

    Avito — компания, основанная 15 лет назад в России, является самой посещаемой онлайн-платформой объявлений в мире. Количество активных объявлений на платформе достигает 122 млн, а годовая аудитория — более 90 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается свыше 7 сделок. Количество сотрудников компании составляет более 5000 человек.

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