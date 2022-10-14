«Военкомат будет принимать решение самостоятельно». Смольный рассказал, что будет с компаниями, которые не подают списки для мобилизации

150 петербургских предприятий передали предложения по мобилизации своих сотрудников и списки в военкоматы. Об этом 14 октября рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью телеканалу «Россия 1».



Ранее Смольный попросил бизнес через сайт Центра развития и поддержки предпринимательства подать два списка — критически важных кадров и тех, кто возможен для мобилизации.

