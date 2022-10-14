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    Мобилизация

    «Военкомат будет принимать решение самостоятельно». Смольный рассказал, что будет с компаниями, которые не подают списки для мобилизации

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    150 петербургских предприятий передали предложения по мобилизации своих сотрудников и списки в военкоматы. Об этом 14 октября рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью телеканалу «Россия 1».

    Ранее Смольный попросил бизнес через сайт Центра развития и поддержки предпринимательства подать два списка — критически важных кадров и тех, кто возможен для мобилизации.

    «Дальше мы отрабатываем по спискам, кому предоставить отсрочку по призыву и кто может быть мобилизован, есть люди, у которых ограничения по здоровью, кто ухаживает за больными родственниками, родители-одиночки», — сказал Поляков.

    Если компания не подаст списки, «военкомат будет принимать решение самостоятельно, кого из граждан призвать на военную службу», добавил он.

    Частичная мобилизация затронет менее 0,5 процента от занятых в промышленности, но все равно усилит дефицит кадров. «Смотрим, как распределить ресурсы максимально эффективно, чтобы объем промышленного производства продолжал расти», — заключил он.

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