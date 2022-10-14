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    Мобилизация

    Комтранс рассказал, где оформить специальные проездные для детей мобилизованных

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    Комитет по транспорту Смольного рассказал, где можно оформить специальные проездные билеты, которые дают право бесплатного проезда в транспорте и электричках детям мобилизованных и добровольцев.

    Как сообщили в пресс-службе комитета 14 октября, для этого нужно обратиться в ГКУ «Организатор перевозок» или учебное заведение, где учится ребенок. Офисы «Организатора перевозок» находятся на улице Рубинштейна, д. 32, литера А, и площади Ленина, д. 8/8.

    Необходимый для оформления комплект документов можно посмотреть здесь.

    Билет будет действителен до 31 декабря 2023 года включительно.

    Ранее правительство Петербурга опубликовало проект постановления о соцподдержке для семей призванных по частичной мобилизации.

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