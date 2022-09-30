Бесплатные обеды и проезд. Смольный опубликовал проект соцподдержки для детей мобилизованных

Правительство Петербурга 30 сентября опубликовало проект постановления о соцподдержке для семей призванных по частичной мобилизации. В нем речь идет именно о детях.

Согласно документу, детям мобилизованных обеспечено бесплатное питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед по выбору родителей. Это относится к государственным образовательным организациям города, а также к тем, которые были созданы федеральными органами власти.