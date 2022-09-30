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    Мобилизация

    Бесплатные обеды и проезд. Смольный опубликовал проект соцподдержки для детей мобилизованных

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    Правительство Петербурга 30 сентября опубликовало проект постановления о соцподдержке для семей призванных по частичной мобилизации. В нем речь идет именно о детях.

    Согласно документу, детям мобилизованных обеспечено бесплатное питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед по выбору родителей. Это относится к государственным образовательным организациям города, а также к тем, которые были созданы федеральными органами власти.

    Также детям призванных по частичной мобилизации положен бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного общественного транспорта и в метро. Кроме этого — бесплатные путевки в организации отдыха, преимущественное право на обучение в государственных образовательных организациях.

    Родителей освободят от платы за присмотр и уход за детьми.

    Ранее петербургские депутаты приняли закон, который позволяет Смольному самостоятельно принимать решение о такой соцподдержке. Как рассказывала «Фонтанка», самим мобилизованным в Петербурге положена единовременная выплата по 100 тысяч рублей, добровольцам — 300 тысяч.

    © Фонтанка.Ру

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