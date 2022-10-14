Продукты Valio вернутся в Россию под новым брендом. Российский преемник рассказал о планах импортозамещения

Российская компания «Виола» (ранее ООО «Валио») планирует локализовать производство части продуктов, которые прежде импортировались из Финляндии под брендом Valio. Об этом 14 октября рассказала представитель компании Анастасия Волкова в ходе пресс-тура на молочный завод «Галактика» в Гатчине.



По ее словам, после ухода финской Valio из России и продажи бизнеса российской компании «Велком» ассортимент сократился на 10%. В частности, из продажи пропали товары, которые ранее привозили из Финляндии, — безлактозная продукция, кисели и мороженое.

