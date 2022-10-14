Продукты Valio вернутся в Россию под новым брендом. Российский преемник рассказал о планах импортозамещения

Российская компания «Виола» (ранее ООО «Валио») планирует локализовать производство части продуктов, которые прежде импортировались из Финляндии под брендом Valio. Об этом 14 октября рассказала представитель компании Анастасия Волкова в ходе пресс-тура на молочный завод «Галактика» в Гатчине.
По ее словам, после ухода финской Valio из России и продажи бизнеса российской компании «Велком» ассортимент сократился на 10%. В частности, из продажи пропали товары, которые ранее привозили из Финляндии, — безлактозная продукция, кисели и мороженое.
Однако компания намерена локализовать выпуск некоторых из них в России. В первую очередь это может быть безлактозная продукция. Но когда начнется выпуск и под каким брендом, представитель «Виолы» не уточнила. Также производитель прорабатывает возможность запуска линейки твердых сыров, например пармезана, или свежих сортов типа моцареллы. «У нас есть технологи, которые прошли обучение в Финляндии и понимают, как это сделать», — отметила Анастасия Волкова.
В марте 2022 года финская Valio сообщила об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине. В конце апреля компания продала российский бизнес мясному производителю «Велком», но разрешила ему использовать только бренд Viola. Остальную продукцию под марками Valio можно производить только в течение переходного периода.