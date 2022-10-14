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    Медведеву в Петербурге показали «Орланов»

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    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил петербургское предприятие ООО «Специальный технологический центр» и проверил поставку беспилотников «Орлан». Об этом он 14 октября сообщил в своем телеграм-канале.

    По словам Медведева, дроны доказали свою эффективность в современных конфликтах, они необходимы войскам и в зоне спецоперации на Украине. Он отметил, что России ещё предстоит наладить крупномасштабный выпуск таких аппаратов.

    Ранее правительство России в связи с проведением частичной мобилизации разрешило регионам страны по заявкам Минобороны закупать снаряжение и оборудование для военных. В том числе, речь идет о беспилотниках, средствах связи, автотранспорте и другой технике.

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