Медведеву в Петербурге показали «Орланов»

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил петербургское предприятие ООО «Специальный технологический центр» и проверил поставку беспилотников «Орлан». Об этом он 14 октября сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, дроны доказали свою эффективность в современных конфликтах, они необходимы войскам и в зоне спецоперации на Украине. Он отметил, что России ещё предстоит наладить крупномасштабный выпуск таких аппаратов.



Ранее правительство России в связи с проведением частичной мобилизации разрешило регионам страны по заявкам Минобороны закупать снаряжение и оборудование для военных. В том числе, речь идет о беспилотниках, средствах связи, автотранспорте и другой технике.

