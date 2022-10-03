Даже беспилотники. Правительство РФ разрешило регионам закупать снаряжение и оборудование для военных

Российские регионы в связи с проведением частичной мобилизации смогут по заявкам Минобороны закупать снаряжение и оборудование для военных. Об этом говорится в постановлении правительства, которое подписал премьер Михаил Мишустин, пишет 3 октября ТАСС.



Такое право получили региональные и местные власти, а также бюджетные учреждения и унитарные предприятия. Они смогут закупать беспилотники, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, автотранспорт, обмундирование, лекарства, средства личной гигиены, продовольствие, стройматериалы и другое. Разрешается закупать и иностранные промышленные товары.

