Даже беспилотники. Правительство РФ разрешило регионам закупать снаряжение и оборудование для военных

Российские регионы в связи с проведением частичной мобилизации смогут по заявкам Минобороны закупать снаряжение и оборудование для военных. Об этом говорится в постановлении правительства, которое подписал премьер Михаил Мишустин, пишет 3 октября ТАСС.
Такое право получили региональные и местные власти, а также бюджетные учреждения и унитарные предприятия. Они смогут закупать беспилотники, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, автотранспорт, обмундирование, лекарства, средства личной гигиены, продовольствие, стройматериалы и другое. Разрешается закупать и иностранные промышленные товары.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал губернаторов срочно обеспечить мобилизованных всем необходимым. Руководители ряда регионов, в том числе глава Петербурга Александр Беглов, пообещали, что так и сделают.