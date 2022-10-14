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    Прогулки лучше оставить на субботу. Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходные

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в грядущие выходные. Судя по прогнозам, прогулки по улицам города лучше назначить на субботу — осадков ожидается немного. Об этом метеоролог сообщил 14 октября в своём Telegram-канале.

    Температура воздуха в течение обоих предстоящих суток будет одинаковой — до +10–12 градусов. В первый день уикенда свежий ветер задует со скоростью 6–11 м/с. Тогда как уже в воскресенье новый циклон с запада принесёт с собой гораздо более неприятные природные явления.

    «С воскресенья на понедельник следующий циклон испортит погоду окончательно. Усиление южного, затем западного ветра в порывах до 15–20 м/с создаст условия для подъема уровня воды в Невской губе и в реке Неве», — говорится в сообщении.

    Атмосферный фронт принесёт дожди, а в тылу циклона начнётся похолодание, которое будет ощутимо в середине недели.

    «Фонтанка» писала, что, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 октября в городе днём существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный, от слабого до умеренного. Температура воздуха днём поднимется до +10–12.

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