Прогулки лучше оставить на субботу. Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходные

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в грядущие выходные. Судя по прогнозам, прогулки по улицам города лучше назначить на субботу — осадков ожидается немного. Об этом метеоролог сообщил 14 октября в своём Telegram-канале.



Температура воздуха в течение обоих предстоящих суток будет одинаковой — до +10–12 градусов. В первый день уикенда свежий ветер задует со скоростью 6–11 м/с. Тогда как уже в воскресенье новый циклон с запада принесёт с собой гораздо более неприятные природные явления.