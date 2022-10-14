Прогулки лучше оставить на субботу. Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходные

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в грядущие выходные. Судя по прогнозам, прогулки по улицам города лучше назначить на субботу — осадков ожидается немного. Об этом метеоролог сообщил 14 октября в своём Telegram-канале.
Температура воздуха в течение обоих предстоящих суток будет одинаковой — до +10–12 градусов. В первый день уикенда свежий ветер задует со скоростью 6–11 м/с. Тогда как уже в воскресенье новый циклон с запада принесёт с собой гораздо более неприятные природные явления.
«С воскресенья на понедельник следующий циклон испортит погоду окончательно. Усиление южного, затем западного ветра в порывах до 15–20 м/с создаст условия для подъема уровня воды в Невской губе и в реке Неве», — говорится в сообщении.
Атмосферный фронт принесёт дожди, а в тылу циклона начнётся похолодание, которое будет ощутимо в середине недели.
«Фонтанка» писала, что, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 октября в городе днём существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный, от слабого до умеренного. Температура воздуха днём поднимется до +10–12.