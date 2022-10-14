Циклон уже близко. Он окончательно испортит погоду в Петербурге к воскресенью

Хотя циклон уже начинает влиять на погоду в Петербурге, пока облака ещё неплотные. Есть шанс поймать солнце, а попасть под дождь — почти нет. В выходные же зонтики уже точно понадобятся.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 октября в городе днём существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный, от слабого до умеренного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5–7 градусов, а в пригородах местами до 2, днем поднимется до 10–12.

