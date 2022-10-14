Циклон уже близко. Он окончательно испортит погоду в Петербурге к воскресенью

Хотя циклон уже начинает влиять на погоду в Петербурге, пока облака ещё неплотные. Есть шанс поймать солнце, а попасть под дождь — почти нет. В выходные же зонтики уже точно понадобятся.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 октября в городе днём существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный, от слабого до умеренного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5–7 градусов, а в пригородах местами до 2, днем поднимется до 10–12.
«Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует очередной циклонический вихрь, приближающийся с запада к Скандинавии. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, местами пройдут небольшие дожди», — сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В его прогнозе — температура на градус выше, 11–13 в городе и 9–14 в области. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.
Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от 3 до 11 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 14 октября выдалось в 1976 году, минус 7 градусов днём, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 17, напоминает «Яндекс».
В выходные температура почти не изменится, а вот дождей станет больше. В субботу — местами и небольшие, а в воскресенье — уже умеренные.