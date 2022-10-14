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    Суд опустошил карман петербуржца, который протащил бортпроводника по проходу на турецком рейсе

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    Московский районный суд вынес приговор пассажиру, который устроил дебош на борту рейса из Турции.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 октября, неприятность случилась с петербуржцем Александром Ивановым, когда он 5 июля около полудня возвращался в Петербург рейсом из Антальи. Мужчина шумел на борту, а когда ему сделал замечание бортпроводник, он схватил его за шею и потащил по проходу.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полтора месяца петербуржцу пришлось провести в изоляторе.

    В суде учли, что у Иванова двое несовершеннолетних детей, мать-инвалид на иждивении, он занимается благотворительностью и принес извинения всем членам экипажа, пассажирам и руководству авиакомпании «Ред Вингс».

    Авиадебошира наказали штрафом в 300 тыс. рублей, но зачли время, проведенное в СИЗО, и уменьшили штраф до 100 тыс. рублей.

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