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    В изоляторе Петербурга приземлился пассажир турецкого рейса, протащивший бортпроводника по проходу

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    Московский райсуд Петербурга изолировал от общества обвиняемого в хулиганстве на борту самолёта. Следующие два месяца вспоминать поездку на турецкий берег Александру Иванову предстоит в камере СИЗО.

    Об аресте Иванова 9 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. В следственный изолятор мужчину определили до 5 сентября. Адвокату, накануне просившему у суда отсрочку, не удалось отстоять его свободу.

    Иванову вменяют пьяный дебош на борту самолёта «Ред Вингс», летевшего из Антальи в Петербург пятого июля. Согласно материалам дела, пассажир грубил и дерзил, а на просьбу сбавить градус и вернуться в рамки приличий схватил бортпроводника за шею и протянул его по проходу между креслами.

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