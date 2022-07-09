В изоляторе Петербурга приземлился пассажир турецкого рейса, протащивший бортпроводника по проходу

Московский райсуд Петербурга изолировал от общества обвиняемого в хулиганстве на борту самолёта. Следующие два месяца вспоминать поездку на турецкий берег Александру Иванову предстоит в камере СИЗО.



Об аресте Иванова 9 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. В следственный изолятор мужчину определили до 5 сентября. Адвокату, накануне просившему у суда отсрочку, не удалось отстоять его свободу.

