В изоляторе Петербурга приземлился пассажир турецкого рейса, протащивший бортпроводника по проходу

Московский райсуд Петербурга изолировал от общества обвиняемого в хулиганстве на борту самолёта. Следующие два месяца вспоминать поездку на турецкий берег Александру Иванову предстоит в камере СИЗО.
Об аресте Иванова 9 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. В следственный изолятор мужчину определили до 5 сентября. Адвокату, накануне просившему у суда отсрочку, не удалось отстоять его свободу.
Иванову вменяют пьяный дебош на борту самолёта «Ред Вингс», летевшего из Антальи в Петербург пятого июля. Согласно материалам дела, пассажир грубил и дерзил, а на просьбу сбавить градус и вернуться в рамки приличий схватил бортпроводника за шею и протянул его по проходу между креслами.