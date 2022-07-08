Пассажиру рейса из Турции в Петербург, душившему бортпроводника, продлили срок задержания

Московский райсуд удовлетворил ходатайство адвоката мужчины, которого обвиняют в хулиганстве во время полета из Турции, о продлении срока задержания.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 8 июля, дебош на борту воздушного судна авиакомпании «Ред Вингс» Александр Иванов устроил около 11 утра 5 июля. Он был нетрезв и груб, общаясь с другими пассажирами на русском матерном. Когда же к нему подошел бортпроводник, то Иванов схватил его за шею рукой и протянул по проходу между пассажирскими креслами.

