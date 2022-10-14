Президентом СБР со второй попытки переизбрали Виктора Майгурова

Выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) прошли в Москве 14 октября. Как сообщили в пресс-службе организации, победу одержал действующий глава Виктор Майгуров.



Его соперником был президент Московской федерации биатлона Алексей Нуждов. Он проиграл со счетом 23 голоса против 31-го. Процедура проходила в режиме тайного голосования.

Напомним, что это была вторая попытка выбрать главу СБР. В первом туре Майгурову не хватило всего одного голоса для победы. После этого между кандидатами началась война компроматов, подробнее о которой можно прочитать в тексте «Фонтанки».