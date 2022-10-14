КГБ Белоруссии опроверг введение режима КТО

В Белоруссии не вводился режим контртеррористической операции (КТО). Об этом 14 октября сообщило агентство БелТА со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ).

В публикации уточняется, что только это ведомство в Белоруссии имеет полномочия на объявление режима КТО.

«Информация, распространяемая в Интернете, носит недостоверный характер», — сказано в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, что в стране введен режим повышенной террористической опасности, передает «Российская газета».



Накануне появилось сообщение, что в Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор «любым провокациям» со стороны сопредельных государств.

