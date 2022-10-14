Bloomberg: Илон Маск попал под следствие

Предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей США из-за сделки с компанией Twitter. Об этом 14 октября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ.





В документах утверждается, что Маск находится под следствием, но не рассказывается, в чем именно заключается цель расследований и какие федеральные власти их проводят.

Как уточняет Reuters, Twitter подал на Илона Маска в суд в июле, чтобы заставить его закрыть сделку по приобретению компании. Также представители соцсети направляли запрос адвокатам предпринимателя с просьбой предоставить переписку Маска с федеральными властями.

