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    Bloomberg: Илон Маск попал под следствие

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    Предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей США из-за сделки с компанией Twitter. Об этом 14 октября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ.


    В документах утверждается, что Маск находится под следствием, но не рассказывается, в чем именно заключается цель расследований и какие федеральные власти их проводят.

    Как уточняет Reuters, Twitter подал на Илона Маска в суд в июле, чтобы заставить его закрыть сделку по приобретению компании. Также представители соцсети направляли запрос адвокатам предпринимателя с просьбой предоставить переписку Маска с федеральными властями.

    «Twitter хочет получить эти документы, потому что они касаются ключевых вопросов в этом судебном процессе», — пишет Bloomberg со ссылкой на документы.

    Недавно стало известно, что Twitter согласилась закрыть сделку по продаже основателю SpaceX и гендиректору Tesla Илону Маску.

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