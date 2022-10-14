Bloomberg: Илон Маск попал под следствие

Предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей США из-за сделки с компанией Twitter. Об этом 14 октября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ.
В документах утверждается, что Маск находится под следствием, но не рассказывается, в чем именно заключается цель расследований и какие федеральные власти их проводят.
Как уточняет Reuters, Twitter подал на Илона Маска в суд в июле, чтобы заставить его закрыть сделку по приобретению компании. Также представители соцсети направляли запрос адвокатам предпринимателя с просьбой предоставить переписку Маска с федеральными властями.
«Twitter хочет получить эти документы, потому что они касаются ключевых вопросов в этом судебном процессе», — пишет Bloomberg со ссылкой на документы.
Недавно стало известно, что Twitter согласилась закрыть сделку по продаже основателю SpaceX и гендиректору Tesla Илону Маску.