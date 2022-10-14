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    В ЕС заморожено более 17 млрд евро фондов российского происхождения

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    4 комментария

    Член Еврокомиссии (ЕК) по юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах Евросоюза в настоящее время заморожено 17,4 млрд евро авуаров российского происхождения.

    «Это огромная сумма, — 17,4 млрд евро — но 90% этих фондов приходятся на семь государств-членов. Важно настаивать, чтобы все государства-члены правильно применяли санкции, и чтобы они корректно докладывали (Европейской) комиссии о полных суммах, которые возможно заморозить», — цитирует Рейндерса »Интерфакс» 13 октября.

    По его словам, эта тема поднималась на Совете ЕС в связи с обсуждением министрами юстиции, каким образом применять санкции Евросоюза в связи с украинскими событиями.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выразила желание возложить на Европейскую прокуратуру обязанность преследовать нарушителей санкций ЕС. Член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что в первую очередь имеются в виду санкции ЕС против РФ в связи с украинскими событиями.

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    Комментарии 4

    14 Окт 2022 в 01:00
    Sic transit gloria mundi.
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