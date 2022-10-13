«А я только оттуда». Игорь Тальков-младший заявил, что получил повестку

Музыканту Игорю Талькову-младшему пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Об этом он рассказал 13 октября в соцсетях.
«Мама написала, что мне пришла повестка. Я терпеть не могу прятаться, бояться… [Я к ней заехал], захожу в магазин — сразу встречаю участкового. [Говорит]: «Ой, Игорь, наверное, собирается». Я говорю: «А что мне собираться, я только оттуда». Я там в госпиталях, в воинских частях действующих [выступал]», — рассказывает Тальков.
Музыкант заявил, что готов поехать, если надо, но не способен взять в руки оружие — своим фронтом он называет музыку.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как Игорь Тальков-младший защищал граффити с изображением его отца на Литейном проспекте.