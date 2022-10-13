Столтенберг заявил, что условия применения НАТО ядерного оружия «крайне ограничены»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России последствиями в случае применения ядерного оружия на Украине. Об этом он сказал 13 октября на пресс-конференции.



«Условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие, крайне ограничены. Они знают, что при использовании ядерного оружия против Украины будут самые серьезные последствия», — сообщил он (цитата по РИА Новости).



Столтенберг снова подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта на Украине, однако альянс намерен поддерживать Киев, «пока это будет необходимо». Речь идет в том числе о поставках вооружений.

