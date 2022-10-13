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    Боевые действия на Украине

    Столтенберг заявил, что условия применения НАТО ядерного оружия «крайне ограничены»

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    Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России последствиями в случае применения ядерного оружия на Украине. Об этом он сказал 13 октября на пресс-конференции.

    «Условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие, крайне ограничены. Они знают, что при использовании ядерного оружия против Украины будут самые серьезные последствия», — сообщил он (цитата по РИА Новости).

    Столтенберг снова подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта на Украине, однако альянс намерен поддерживать Киев, «пока это будет необходимо». Речь идет в том числе о поставках вооружений.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия рассматривает применение ядерного оружия исключительно в качестве ответной меры.

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