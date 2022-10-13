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    В Петербурге арестовали иностранца по делу о сексуальном насилии против трех женщин

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    Невский райсуд Петербурга арестовал уроженца одной из стран ближнего зарубежья, которого обвиняют в трех эпизодах сексуального насилия. Вину он не признал, сообщает 13 октября объединенная пресс-служба городских судов.

    Под стражей фигуранту придется остаться до 10 декабря.

    Вероятно, речь идет о 37-летнем гражданине Таджикистана, которого обвинили в нападении на трех женщин у дома 34, корпус 2, и в лифте дома 34, корпус 4, на Октябрьской набережной. Сообщалось, что ему вменяют такую же статью: о действиях сексуального характера с применением насилия (ст. 132 УК РФ).

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