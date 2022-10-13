Суд в Петербурге прекратил уголовное преследование заключённого, которого обвинили в убийстве 20-летней давности

Красногвардейский райсуд вынес постановление по уголовному делу в отношении Владимира Богданова — заключённого псковской колонии, этапированного в петербургское СИЗО. Ранее ему инкриминировали пособничество в убийстве, совершённом 20 лет назад.
Срок, прошедший с момента преступления, оказался слишком большим. В связи с этим было решено прекратить уголовное преследование. Об этом 13 октября сообщает Объединённая пресс-служба судов города.
«Вменённое в вину деяние было совершено 19 июля 2002 года, Богданов от следствия и суда не уклонялся, в связи с чем сроки, предусмотренные п. г ч. 1 ст. 78 УК РФ, истекли 19 июля 2017 года», — говорится в записи.
По материалам дела летом 2002 года к Богданову обратился знакомый украинец Володымыр Марчук, который попросил помочь ему в убийстве неприятеля — Феликса Голанда. Богданову была отведена роль проводника: он входил в число тех немногих, кто мог появляться в квартире Голанда на Большеохтинском проспекте. В июле 2002 года Богданов зашёл туда, не заперев входную дверь на замок. За ним последовал и Марчук, который трижды выстрелил врагу в голову. Оружие, кстати, он на время взял у Богданова.
В июле «Фонтанка» писала, что 62-летнего заключенного Владимира Богданова этапировали в СИЗО-1 по Петербургу и области из псковской ИК-6. Он был приговорен к десяти годам колонии за тяжкие преступления — убийство, разбой, незаконное ношение огнестрела. Мы сообщали, что 22 июля ему предъявили обвинение в убийстве 2002 года.