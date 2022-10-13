Суд в Петербурге прекратил уголовное преследование заключённого, которого обвинили в убийстве 20-летней давности

Красногвардейский райсуд вынес постановление по уголовному делу в отношении Владимира Богданова — заключённого псковской колонии, этапированного в петербургское СИЗО. Ранее ему инкриминировали пособничество в убийстве, совершённом 20 лет назад.



Срок, прошедший с момента преступления, оказался слишком большим. В связи с этим было решено прекратить уголовное преследование. Об этом 13 октября сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

