Заключенного из псковской колонии обвинили в петербургском убийстве двадцатилетней давности

Заключенного псковской колонии обвинили в петербургском убийстве двадцатилетней давности. Его этапировали в СИЗО.

62-летний Владимир Богданов был приговорен к десяти годам колонии за тяжкие преступления — убийство, разбой, незаконное ношение огнестрела. Накануне ему предъявили обвинение в убийстве двух человек на Большеохтинском проспекте летом 2002 года, стало известно «Фонтанке» 23 июля.

В квартире дома 8 были найдены мертвыми 46-летний Феликс Голанд и 57-летний Виктор Гончаров — житель Псковской области. По версии следствия, Богданов вместе с украинцем Володымыром Марчуком расстреляли их из револьвера и скрылись, выбросив его по дороге. За это их объявили в федеральный розыск.