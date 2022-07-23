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    Заключенного из псковской колонии обвинили в петербургском убийстве двадцатилетней давности

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    Заключенного псковской колонии обвинили в петербургском убийстве двадцатилетней давности. Его этапировали в СИЗО.

    62-летний Владимир Богданов был приговорен к десяти годам колонии за тяжкие преступления — убийство, разбой, незаконное ношение огнестрела. Накануне ему предъявили обвинение в убийстве двух человек на Большеохтинском проспекте летом 2002 года, стало известно «Фонтанке» 23 июля.

    В квартире дома 8 были найдены мертвыми 46-летний Феликс Голанд и 57-летний Виктор Гончаров — житель Псковской области. По версии следствия, Богданов вместе с украинцем Володымыром Марчуком расстреляли их из револьвера и скрылись, выбросив его по дороге. За это их объявили в федеральный розыск.

    Богданова этапировали в СИЗО-1 по Петербургу и области из псковской ИК-6.

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