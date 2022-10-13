В Петербурге «Золгенсму» ввели самому маленькому пациенту

В Первой детской больнице Петербурга ввели препарат «Золгенсма» двухмесячному мальчику. У него выявили спинальную мышечную атрофию вскоре после рождения, рассказали в городском комздраве.
Процедура прошла 12 октября. Этот пациент стал самым маленьким ребенком, получившим данную терапию, добавили в ведомстве.
Препарат «Золгенсма» считается одним из самых дорогих в мире и закупается фондом «Круг добра». Накануне экспертный совет фонда одобрил заявки на применение препарата для еще двоих детей. Всего с прошлого августа одобрено уже сто заявок.
Впервые в Первой детской больнице Петербурга ребенку ввели «Золгенсму» в мае нынешнего года. Ранее процедура была доступна пациентам только федеральных учреждений.