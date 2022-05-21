Впервые в петербургской клинике маленькой пациентке ввели самый дорогой препарат в мире

В Первой детской больнице Петербурга ребёнку ввели самый дорогостоящий препарат в мире — «Золгенсма». Процедура впервые прошла в городском стационаре, ранее она была доступна пациентам только федеральных учреждений.
Как сообщает комитет по здравоохранению 21 мая, препарат ввели девочке в возрасте 1 год и 10 месяцев. У малышки спинальная мышечная атрофия. «Золгенсма» вводится один раз в жизни и останавливает развитие болезни.
Препарат стоимостью 100 млн рублей удалось закупить благодаря государственному фонду «Круг добра». В Петербурге за счет средств фонда «Золгенсма» применен в третий раз. В двух предыдущих случаях процедура выполнялась в федеральных клиниках.
По словам главного врача Первой детской больницы Александра Гостимского, после введения препарата анализы у пациентки хорошие, на следующей неделе её будут готовить к выписке.
«Наши врачи имеют большой опыт работы с детьми с орфанными заболеваниями и быстро приобрели навыки работы с препаратом «Золгенсма». За две недели до этого в нашем центре ребенку впервые ввели дорогостоящий препарат «Бринейра», — отметил Гостимский.