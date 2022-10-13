Третий квартал на рынке ипотеки: от активности до отложенных сделок

Высокая активность ипотечных заемщиков в июле и августе сменилась осторожностью в сентябре, а к концу месяца часть клиентов и вовсе решила отложить сделки до того, как ситуация станет более понятной. Такую картину увидели на рынке ипотеки специалисты ВТБ.



Оживление сегмента фиксировалось на фоне сокращения ставок по кредитам, отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.



Как отмечают эксперты банка, несмотря на корректировку условий жилищного кредитования большинством игроков, у клиентов по-прежнему сохраняется возможность провести сделку на выгодных условиях в рамках программ с господдержкой — ставки по госпрограммам остались неизменными. Кроме того, многие объекты на рынке сейчас выставляются с дисконтом

