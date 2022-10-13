Третий квартал на рынке ипотеки: от активности до отложенных сделок

Высокая активность ипотечных заемщиков в июле и августе сменилась осторожностью в сентябре, а к концу месяца часть клиентов и вовсе решила отложить сделки до того, как ситуация станет более понятной. Такую картину увидели на рынке ипотеки специалисты ВТБ.
Оживление сегмента фиксировалось на фоне сокращения ставок по кредитам, отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Как отмечают эксперты банка, несмотря на корректировку условий жилищного кредитования большинством игроков, у клиентов по-прежнему сохраняется возможность провести сделку на выгодных условиях в рамках программ с господдержкой — ставки по госпрограммам остались неизменными. Кроме того, многие объекты на рынке сейчас выставляются с дисконтом
«Устанавливая ценовые параметры по своим кредитным продуктам, банк ориентируется не только на уровень ключевой ставки, но и на уровень облигаций федерального займа, а он за последнее время увеличился, — пояснил Евгений Дячкин. — На этом фоне стоимость длинных денег для игроков финансового рынка выросла, поэтому они были вынуждены пересмотреть условия по своим ипотечным программам».
ВТБ за январь — сентябрь выдал по стране 149 тыс. жилищных кредитов на 678 млрд рублей. Средний чек ипотечной сделки в сентябре составил 4,6 млн рублей.