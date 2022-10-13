    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, ю-з

    767мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.76eur62.59
    ТЕМА ДНЯ

    Сколько времени готовят мобилизованных

    Третий квартал на рынке ипотеки: от активности до отложенных сделок

    89
    обсудить

    Высокая активность ипотечных заемщиков в июле и августе сменилась осторожностью в сентябре, а к концу месяца часть клиентов и вовсе решила отложить сделки до того, как ситуация станет более понятной. Такую картину увидели на рынке ипотеки специалисты ВТБ.

    Оживление сегмента фиксировалось на фоне сокращения ставок по кредитам, отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

    Как отмечают эксперты банка, несмотря на корректировку условий жилищного кредитования большинством игроков, у клиентов по-прежнему сохраняется возможность провести сделку на выгодных условиях в рамках программ с господдержкой — ставки по госпрограммам остались неизменными. Кроме того, многие объекты на рынке сейчас выставляются с дисконтом

    «Устанавливая ценовые параметры по своим кредитным продуктам, банк ориентируется не только на уровень ключевой ставки, но и на уровень облигаций федерального займа, а он за последнее время увеличился, — пояснил Евгений Дячкин. — На этом фоне стоимость длинных денег для игроков финансового рынка выросла, поэтому они были вынуждены пересмотреть условия по своим ипотечным программам».

    ВТБ за январь — сентябрь выдал по стране 149 тыс. жилищных кредитов на 678 млрд рублей. Средний чек ипотечной сделки в сентябре составил 4,6 млн рублей.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close