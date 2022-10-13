В Кремле анонсировали пресс-конференцию Путина

Владимир Путин проведет пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов по итогам встречи в Астане. Об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.



Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал, что подход президента к журналистам 14 октября ожидается.



В четверг в Астане начал работу саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках саммита Владимир Путин уже пообщался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главы государств, в том числе, обсудили идею строительства газового хаба на территории Турции. Он может стать крупнейшим узлом в Европе.

