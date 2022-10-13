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    В Кремле анонсировали пресс-конференцию Путина

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    Владимир Путин проведет пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов по итогам встречи в Астане. Об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал, что подход президента к журналистам 14 октября ожидается.

    В четверг в Астане начал работу саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках саммита Владимир Путин уже пообщался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главы государств, в том числе, обсудили идею строительства газового хаба на территории Турции. Он может стать крупнейшим узлом в Европе.

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