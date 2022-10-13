Турции понравилась идея газового хаба. Путин и Эрдоган поручили проработать вопрос

Турция положительно отреагировала на идею России по созданию газового хаба на территории государства. Об этом 13 октября сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам представителя президента, главы государств поручили проработать возможность создания хаба.



«Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос», — цитирует Пескова РИА Новости.



Ранее в ходе встречи в Астане Путин повторил свою идею о создании крупнейшего газового хаба на территории Турции. Предложение было сформулировано после диверсий на нитках «Северного потока». Президент России заявил, что в Турции уровень безопасности выше.

