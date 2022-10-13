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    Кто строит больше всех в Петербурге

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    Фото: AdobeStock
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    «Группа ЛСР» (крупнейший строительный холдинг Северо-Запада*) заняла первую строчку в рейтинге девелоперов Санкт-Петербурга по объемам текущего строительства на 1 октября. На этой позиции компания находится уже 14 месяцев.

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    В начале октября «Группа ЛСР» строит 1,9 млн кв. м недвижимости — это 19,4% всего объема по городу. Сейчас компания возводит 14 жилых комплексов в разных районах: «Цветной город», «Ручьи», «Цивилизация», «Цивилизация на Неве», «Заповедный парк», «Морская набережная», «Морская набережная. SeaView», «Октябрьская набережная», «Морская миля», «Цветной город, DUOPARK», NEVA RESIDENCE, NEVA HAUS, а также новые объекты «ЛСР. Большая Охта» и «ЛСР. Ржевский парк». В разных проектах холдинга продается более 8 тысяч квартир.

    Перечень девелоперов подготовил Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Исследование текущего жилищного строительства производится на основании данных проектных деклараций и сайтов девелоперских компаний.

    * Подробнее о рейтинге вы можете узнать здесь

    Реклама, ПАО ЛСР, lsrgroup.ru

    ЖК «Цветной город», застройщик застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК «Ручьи», ООО «ЛСР. Недвижимость СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК «Цивилизация», застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК «Цивилизация на Неве», застройщик «ЛСР. Недвижимость СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК «Заповедный парк», застройщик «ЛСР. Недвижимость СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК «Морская набережная», застройщик «ЛСР. Недвижимость СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК «Морская набережная. SeaView», застройщик «ЛСР. Недвижимость СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК «Октябрьская набережная», застройщик ООО СЗ ЛСР, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК «Морская миля», застройщик ООО СЗ ЛСР, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК «Цветной город, DUOPARK», застройщик «ЛСР. Недвижимость СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК NEVA RESIDENCE, застройщик «ЛСР. Недвижимость СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК NEVA HAUS, застройщик «ЛСР. Недвижимость СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК «ЛСР. Большая Охта», застройщик ООО СЗЛСР.ПРОЕКТ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК «ЛСР. Ржевский парк», застройщик ООО СЗЛСР.ЛО, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    Фото: AdobeStock

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