СК: В изоляторы России доставили более 400 боевиков «Азова»*

В различные изоляторы России доставлено более 400 боевиков запрещенного в России украинского националистического полка «Азов»*. Информация прозвучала на оперативном совещании в Мелитополе, которое провел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщает 13 октября пресс-служба СКР.
«В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка «Азов»*», — говорится в сообщении. Размещены они в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей. Следственные действия проводятся совместно с ФСБ и ФСИН.
* 2 августа признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.