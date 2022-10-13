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    СК: В изоляторы России доставили более 400 боевиков «Азова»*

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    В различные изоляторы России доставлено более 400 боевиков запрещенного в России украинского националистического полка «Азов»*. Информация прозвучала на оперативном совещании в Мелитополе, которое провел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщает 13 октября пресс-служба СКР.

    «В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка «Азов»*», — говорится в сообщении. Размещены они в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей. Следственные действия проводятся совместно с ФСБ и ФСИН.

    * 2 августа признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.

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