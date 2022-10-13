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    На заводе в Норвегии возникла угроза взрыва. Но ложная

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    Угроза взрыва на норвежском газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра оказалась ложной. Об этом 13 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное телевидение.

    Отмечается, что создан аварийный штаб, на месте работает охрана из сил норвежского ополчения.

    «Фонтанка» писала, что на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра в Норвегии утром 13 октября возникла экстренная ситуация. Что именно произошло, не было известно наверняка, полиция говорила о «непонятной ситуации». Сообщалось, что проверяются все машины, которые должны были ехать на пароме в Эукру.

    Завод поставляет Великобритании 20 % всего необходимого ей газа. Топливо поступает с месторождений Ormen Lange и Aasta Hansteen. Заводом управляет компания Shell.

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