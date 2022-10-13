    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, зап

    767мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.76eur62.59

    Полиция Норвегии сообщила об экстренной ситуации на крупнейшем газовом заводе

    11683
    8 комментариев

    Экстренная ситуация возникла на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра в Норвегии утром 13 октября. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на полицию королевства.

    Что именно произошло на заводе, поставляющем Великобритании 20 % всего необходимого ей газа, пока не уточняется. На месте находится охрана из сил норвежского ополчения и прибывает полиция. Проверяются все машины, которые должны были ехать на пароме в Эукру.

    Газ поступает с месторождений Ormen Lange и Aasta Hansteen. Заводом управляет компания Shell.

    В сентябре премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что страна отказывается снижать цену на газ для Евросоюза. В этом году чистая прибыль Норвегии за энергоноситель может быть на уровне 94 млрд долларов, писали зарубежные СМИ. От нефтяного сектора королевство получит около 109 миллиардов долларов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    Avs715313 Окт 2022 в 12:08
    Shell? Ich will!
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close