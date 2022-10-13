Полиция Норвегии сообщила об экстренной ситуации на крупнейшем газовом заводе

Экстренная ситуация возникла на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра в Норвегии утром 13 октября. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на полицию королевства.



Что именно произошло на заводе, поставляющем Великобритании 20 % всего необходимого ей газа, пока не уточняется. На месте находится охрана из сил норвежского ополчения и прибывает полиция. Проверяются все машины, которые должны были ехать на пароме в Эукру.

