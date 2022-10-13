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    Путин: На фоне волатильности цен на энергию и продовольствие существует реальная угроза голода

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    Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 13 октября заявил, что мир становится многополярным и ключевую роль начинает играть Азия, в которой крепнут новые центры силы.

    Фото: www.kremlin.ru
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    Россия, по словам Путина, делает всё возможное для формирования системы равной и неделимой безопасности, а также выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. Необходимо устранить все барьеры для цепочек поставок в мире.

    Он также отметил, что на фоне волатильности цен на энергоносители и продовольствие в мире существует реальная угроза голода и масштабных потрясений.

    «Нашему совещанию, другим региональным объединениям приходится заниматься решением многих острых проблем, имею в виду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырьё и другие значимые товары. Это ведёт к ухудшению качества в жизни в развитых, да и в развивающихся государствах. Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах», — сказал Путин (цитата по сообщению на сайте Кремля).

    В своей речи российский лидер коснулся и проблем Афганистана. Он призвал разморозить незаконно заблокированные средства этой страны и компенсировать ей ущерб, нанесённый за многие годы.

    13 октября Путин в Астане участвует в саммите Совещания по мерам доверия в Азии (СВМДА), а затем у него запланировано несколько встреч с главами других государств.

    Фото: www.kremlin.ru

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    Комментарии 6

    ***_12313 Окт 2022 в 09:59
    Азиопа
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