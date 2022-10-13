Путин в Астане. С кем он встретится сегодня и что будет обсуждать

Президент РФ Владимир Путин проведет четверг, 13 октября, в Астане в Казахстане. У него насыщенное расписание: сначала участие в саммите Совещания по мерам доверия в Азии (СВМДА), затем двусторонние встречи, в том числе с участием главы НК «Роснефть» Игоря Сечина и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

«На саммите СВМДА 13 октября будет обсуждаться тематика регионального сотрудничества в Азии в экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности», — говорится в сообщении Кремля.

Как передает «Интерфакс», по словам помощника президента Юрия Ушакова, первой двусторонней встречей станет беседа Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Темы — взаимодействие России и Катара на энергетическом рынке в рамках форума стран — экспортеров газа, а также положение дел на Украине. Затем Путин с президентом Палестины Махмудом Аббасом обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы возобновления палестино-израильского диалога. Третья встреча — с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который может озвучить предложения о посредничестве в урегулировании украинского конфликта.



«Во-первых, турки предлагают свое посредничество, естественно, исходят из того, что если будут какие-то переговоры или контакты, то они состоятся на их территории — в Стамбуле или Анкаре, я так полагаю», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, запланированы трехсторонние переговоры с президентами Киргизии Садыром Жапаровым и Таджикистана Эмомали Рахмоном с упором на ситуацию на таджикско-киргизской границе. По словам Ушакова, Москва считает, что трения между союзниками по ОДКБ недопустимы, так как недоброжелатели могут использовать их в своих целях — для дестабилизации обстановки.

