В Петербурге аномальные пробки. На КАД — более 12 км

Загруженность дорог Петербурга утром 13 октября превысила обычные 6 баллов. Незадолго до 9 часов она достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса».

Самая сложная ситуация наблюдается в юго-восточной части города. Пробка на внутреннем кольце превысила 12 километров. Изначально затор образовался из-за ДТП в районе Софийской улицы, где столкнулись три легковые машины. Позже на «Яндекс.Картах» появились новые отметки о ДТП, уже в пробке.

Стоит Народная, пробки есть на набережных Невы, особенно плотные — на Октябрьской набережной. Пробка на Мурманском шоссе превышает 5 километров. «Яндекс» отметил неожиданно плотное движение на Софийской улице — 8 баллов из центра, что на 5 баллов выше обычного.