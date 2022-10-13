    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, ю-з

    767мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.76eur62.59

    В Петербурге аномальные пробки. На КАД — более 12 км

    8230
    3 комментария

    Загруженность дорог Петербурга утром 13 октября превысила обычные 6 баллов. Незадолго до 9 часов она достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса».

    ПоделитьсяПоделиться

    Самая сложная ситуация наблюдается в юго-восточной части города. Пробка на внутреннем кольце превысила 12 километров. Изначально затор образовался из-за ДТП в районе Софийской улицы, где столкнулись три легковые машины. Позже на «Яндекс.Картах» появились новые отметки о ДТП, уже в пробке.

    Стоит Народная, пробки есть на набережных Невы, особенно плотные — на Октябрьской набережной. Пробка на Мурманском шоссе превышает 5 километров. «Яндекс» отметил неожиданно плотное движение на Софийской улице — 8 баллов из центра, что на 5 баллов выше обычного.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close