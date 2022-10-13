ДТП на юге КАД собирает аномальную пробку, она уже почти 10 км

Первое сообщение о ней «Яндекс» выдал в 7:18, на тот момент пробка от Октябрьской набережной до Софийской улицы растянулась на 4,8 км. К 7:48 она выросла до Мурманского шоссе. «Пробка растянулась на 9,6 км. В ней можно потерять 49 минут. Обычно этот участок можно проехать за 14 минут», — предупредил «Яндекс».

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что около 7:20 на 59-м км внутреннего кольца столкнулись три легковых автомобиля, ехавшие попутно. Они заняли полосу безопасности и первую полосу. Пострадавших нет.

«Опять весь восток уже встал», — сетуют автомобилисты в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На Народной улице и Октябрьской набережной тоже «бордовые» пробки.



Ещё одну необычно плотную пробку «Яндекс» фиксирует на Мурманском шоссе — от пруда возле карьера до эстакады над железной дорогой. «Пробка растянулась на 4,6 км. В ней можно потерять 34 минуты. Обычно этот участок можно проехать за 3 минуты», — сообщает сервис. Судя по карте, пробку собирают дорожные работы.