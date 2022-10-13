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    ДТП на юге КАД собирает аномальную пробку, она уже почти 10 км

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    Необычно длинная пробка образовалась на внутреннем кольце КАД из-за ДТП рано утром 13 октября.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Первое сообщение о ней «Яндекс» выдал в 7:18, на тот момент пробка от Октябрьской набережной до Софийской улицы растянулась на 4,8 км. К 7:48 она выросла до Мурманского шоссе. «Пробка растянулась на 9,6 км. В ней можно потерять 49 минут. Обычно этот участок можно проехать за 14 минут», — предупредил «Яндекс».

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    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что около 7:20 на 59-м км внутреннего кольца столкнулись три легковых автомобиля, ехавшие попутно. Они заняли полосу безопасности и первую полосу. Пострадавших нет.

    «Опять весь восток уже встал», — сетуют автомобилисты в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На Народной улице и Октябрьской набережной тоже «бордовые» пробки.

    Ещё одну необычно плотную пробку «Яндекс» фиксирует на Мурманском шоссе — от пруда возле карьера до эстакады над железной дорогой. «Пробка растянулась на 4,6 км. В ней можно потерять 34 минуты. Обычно этот участок можно проехать за 3 минуты», — сообщает сервис. Судя по карте, пробку собирают дорожные работы.

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