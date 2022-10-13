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    Разработчик объявил о переименовании World of Tanks и World of Warships

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    Компания — разработчик игр Lesta Games, купившая российскую студию Wargaming, переименовала свои игры. Об этом стало известно 13 октября из YouTube-канала разработчика.

    «Любимые игры продолжат радовать вас, не изменяя традициям, но под новыми именами: «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz!», — говорится в сообщении.

    Компания Wargaming, разработавшая World of Tanks и World of Warships, объявила об уходе из России и Белоруссии. Свой игровой бизнес компания передала под управление российской Lesta Studio (ее офис базируется в Петербурге), которая с Wargaming больше не связана.

    Wargaming — белорусская компания, известная по большей части своими многопользовательскими онлайн-играми. Основной офис разработки у нее находился в Минске.

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