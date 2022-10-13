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    Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы по вступлению в состав РФ новых территорий

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    Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая не признает референдумы в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом 12 октября сообщает корреспондент РИА Новости.

    За проголосовали 143 страны, против — пять: РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. Воздержались 35 государств. Резолюция призывает все страны, международные организации и структуры ООН не признавать присоединение указанных территорий к России. Также в документе содержатся обвинения в адрес Москвы.

    Ранее Генассамблея отказала России в проведении тайного голосования по резолюции. Албания в противовес предложению РФ поставила вопрос об открытом голосовании, ее поддержало большинство.

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