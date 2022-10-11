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    Генассамблея ООН отказалась проводить тайное голосование по резолюции о референдумах

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    Генассамблея ООН отказала России в проведении тайного голосования по американской резолюции с осуждением Москвы за референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал уважать решение жителей этих регионов, пишет 11 октября «Коммерсантъ».

    Албания в противовес предложению России поставила вопрос об открытом голосовании. Ее поддержали 107 стран, 13 — выступили против, 39 — воздержались. Генассамблея не дала России отдельно поднять вопрос о том, чтобы провести именно тайное голосование. Председатель также отклонил предложение провести немедленное голосование.

    Василий Небензя раскритиковал процедуру. «Мы не делали предложения, которое оспорила Албания, таким образом, вы, господин председатель, лишили Россию, делегацию автора предложения, возможности нормально представить его и объяснить его логику. Вместо этого за нас это сделали оппоненты», — объяснил он.

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