Генассамблея ООН отказалась проводить тайное голосование по резолюции о референдумах

Генассамблея ООН отказала России в проведении тайного голосования по американской резолюции с осуждением Москвы за референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал уважать решение жителей этих регионов, пишет 11 октября «Коммерсантъ».

Албания в противовес предложению России поставила вопрос об открытом голосовании. Ее поддержали 107 стран, 13 — выступили против, 39 — воздержались. Генассамблея не дала России отдельно поднять вопрос о том, чтобы провести именно тайное голосование. Председатель также отклонил предложение провести немедленное голосование.