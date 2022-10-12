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    Венгрия заявила, что получит от России отсрочку по оплате газа и хочет дальше работать с «Газпромом»

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    Россия предоставит Венгрии отсрочку по оплате газа. В четверг глава «Газпромэкспорта» подпишет соответствующий документ, заявил 12 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Процесс оплаты станет для нас более благоприятен», — отметил он (цитата по РИА Новости).

    Также Сийярто заявил, что Венгрии необходимо сотрудничество с «Газпромом» как с надежным поставщиком природного газа в условиях долгосрочного энергокризиса в Европе.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за газ на сумму 1,9 млрд евро. Также Венгрия заявила, что не поддержит введение в Евросоюзе потолка цен на российский газ, потому что такое решение «приведет к угрозе энергобезопасности страны».

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